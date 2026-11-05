Max будет проверять статус привязанных к аккаунтам SIM-карт через госcистему

Max подключат к государственной системе контроля мобильных операторов — мессенджер научат проверять, действуют ли SIM-карты, привязанные к аккаунтам

Российский мессенджер Max планируют подключить к государственной информационной системе контроля исполнения обязанностей мобильными операторами — ГИС КСИМ. Это следует из проекта постановления правительства РФ и пояснений Минцифры. Интеграция позволит проверять актуальный статус телефонных номеров, к которым привязаны учётные записи пользователей.

ГИС КСИМ предназначена для мониторинга того, как операторы связи выполняют свои обязанности при обслуживании абонентов. В частности, она должна позволять проверять актуальность сведений, которые операторы передают государственным органам.

В Минцифры пояснили, что подключение Max позволит учитывать расторжение договоров на услуги связи и своевременно выявлять изменения статуса номеров, используемых в мессенджере. По замыслу ведомства, это повысит безопасность пользователей и поможет обнаруживать случаи неправомерного использования учётных записей.