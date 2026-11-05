Новинка может получить дисплей с соотношением сторон 16:10 или 16:9

Необычный смартфон с широким экраном и боковым сканером на подходе. Возможно, его выпустит Xiaomi ⁠ 1

По данным инсайдера Digital Chat Station, один из производителей Android-устройств тестирует устройство с широким плоским корпусом.

Само название компании не раскрывается, однако gsmarena считает, что речь идёт о Xiaomi. Новинка может стать ответом на Huawei Pura X View, который задал новый тренд на смартфоны с нестандартными пропорциями дисплея.

Huawei Pura X View Источник изображения: gsmarena // Huawei

Ожидается, что устройство получит экран с соотношением сторон 16:10 или 16:9 вместо привычного вытянутого формата современных смартфонов. Также сообщается о боковом сканере отпечатков пальцев. Другие характеристики, включая диагональ дисплея, процессор и камеры, пока не раскрываются.

К разработке широкоформатных смартфонов также присоединились Oppo, Doogee и Coolpad.