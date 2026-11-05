Sony выпустила Android 17 сразу для двух смартфонов Xperia — часть функций до релиза не добралась ⁠ 1

Sony начала распространять Android 17 для смартфонов Xperia 10 VII и Xperia 10 VIII. Ранее обновление получили флагманские Xperia 1 VIII и Xperia 1 VII.

Производитель пока не уточнил список регионов, в которых доступна новая прошивка, однако известно, что первыми её получат пользователи из Великобритании и других стран Европы.

После установки Android 17 владельцам двух моделей станет доступна обновлённая функция «Обои и стиль» с новыми вариантами оформления обоев, часов и значков приложений.

Также переработана панель быстрых настроек: теперь пользователи могут менять размер плиток, самостоятельно располагать их и выводить краткие описания на увеличенных элементах. Улучшена и запись экрана — можно захватывать весь дисплей или отдельное приложение, одновременно записывая системные звуки и звук с микрофона.

Однако обновление оказалось неполным. Xperia 10 VII и Xperia 10 VIII не получили поддержку AirDrop через Quick Share, режим рабочего стола Desktop Mode и усовершенствованный ИИ-помощник камеры для фотосъёмки.