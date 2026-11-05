Россияне выбирают крайности: спрос на дешёвые и премиальные телевизоры растёт, а средний сегмент проседает

За январь—сентябрь 2026 года в России продали около 5,1 млн телевизоров на общую сумму 149 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 8,5% в количественном выражении и на 5,7% в денежном. При этом средняя стоимость устройства практически не изменилась и составила около 29–30 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Такие данные предоставили «М.Видео» со ссылкой на статистику аналитической компании ICMR. В пятёрку наиболее популярных брендов вошли китайские TCL, Xiaomi и Hisense. Точные доли производителей по итогам девяти месяцев компания не раскрыла. По данным за первое полугодие, лидером рынка была TCL с долей 15,4%, за ней следовали Hisense (12,5%) и Samsung (10,7%). Haier и Xiaomi занимали 10,1% и 9,6% соответственно.

Несмотря на стабильную среднюю цену по итогам девяти месяцев, в третьем квартале телевизоры заметно подорожали. По данным «М.Видео», средняя стоимость устройства достигла 31,1 тыс. рублей — на 14,3% больше, чем за тот же период 2025 года. Аналитический центр «Чек Индекс» приводит несколько другие показатели: медианный чек за девять месяцев составил 29,3 тыс. рублей, снизившись на 3% год к году, при этом количество покупок увеличилось на 4%.

Участники рынка отмечают, что спрос всё сильнее разделяется между бюджетными и премиальными моделями. Покупатели активно приобретают небольшие недорогие телевизоры для повседневного использования, а также большие дорогие модели. Средний ценовой сегмент проседает.

Особенно востребованы модели с большими диагоналями, современной подсветкой и высокой частотой обновления экрана. В премиальном сегменте, помимо китайских производителей, сохраняют позиции Samsung и LG, поставляемые в Россию через параллельный импорт. Также спросом пользуются телевизоры, встроенные в экосистемы цифровых сервисов, в том числе устройства бренда Sber.

Основная часть продаж приходится на замену уже имеющейся техники, а не на покупку первого ТВ. Это поддерживает спрос на рынке, но одновременно меняет его структуру: одни покупатели выбирают максимально доступные модели, другие готовы доплачивать за большой экран и дополнительные функции.