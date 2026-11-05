Никто ничего не продаёт. ZTE опровергла продажу бизнеса смартфонов и пригрозила СМИ судами

В ZTE заявили, что сообщения о продаже бизнеса смартфонов не соответствуют действительности, и пригрозили привлечь распространителей информации к юридической ответственности.

3 ноября в китайских СМИ распространилась информация о планах ZTE передать подразделение по производству смартфонов в совместное предприятие с участием крупной интернет-компании и государственных инвесторов из Шанхая. Предполагаемая оценка бизнеса составляла около 40 млрд юаней (примерно 6 млрд долларов), а вклад интернет-компании якобы должен был достигнуть 8 млрд юаней.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Слухи касались не только передачи бизнеса смартфонов, но и распределения других активов. В частности, утверждалось, что игровой бренд RedMagic останется внутри группы, а производство маршрутизаторов и домашнего сетевого оборудования вернется под непосредственное управление материнской компании. ZTE опровергла и эти сведения.

По итогам первых трех кварталов 2026 года выручка ZTE достигла 116,838 млрд юаней, увеличившись на 16,23% в годовом выражении. При этом на китайском рынке смартфонов компания заняла лишь десятое место по объему поставок, которые сократились на 52% относительно аналогичного периода прошлого года.