Colossus Илона Маска растёт на глазах: SpaceX ускоряет строительство гигантских ИИ-дата-центров, аналитики считают, что цель в 10 ГВт за 2027 год вполне достижима

За полтора года SpaceX может построить столько же вычислительной инфраструктуры, сколько Google создала за всю свою историю

Всего две недели назад Илон Маск заявил, что SpaceX с высокой вероятностью сможет развернуть 10 ГВт мощностей центров обработки данных только за 2027 год. На первый взгляд эта цель кажется чрезмерно амбициозной, однако аналитики SemiAnalysis считают её достижимой — при условии, что все планы компании будут реализованы в срок.

Colossus Илона Маска растёт на глазах: SpaceX ускоряет строительство гигантских ИИ-дата-центров, аналитики считают, что цель в 10 ГВт за 2027 год вполне достижима
Источник изображения: ИИ Gemini

С учётом уже имеющихся 3 ГВт новые мощности увеличили бы общий показатель SpaceX примерно до 13 ГВт. По оценке аналитиков, за полтора года компания могла бы построить столько же вычислительной инфраструктуры, сколько Google создала за всю свою историю. Если прогноз сбудется, SpaceX станет самым быстрорастущим оператором гипермасштабных дата-центров в мире.

В качестве подтверждения темпов строительства эксперты приводят комплексы Colossus 1 и Colossus 2. Их развитие аналитики отслеживают по спутниковым снимкам и другой доступной информации. В частности, энергетическая мощность Colossus 2, по их оценке, выросла с 0,4 ГВт в январе и может достичь 2,4 ГВт к концу года. Такой прогноз основан на скорости установки оборудования для энергоснабжения.

В общей сложности SemiAnalysis насчитала около 9 ГВт потенциальной мощности на объектах, за которыми ведётся наблюдение. В эту оценку входят площадки Colossus и объекты SpaceX в районе Starbase. Таким образом, у компании уже формируется значительная инфраструктурная база для дальнейшего расширения вычислительных мощностей.

Впрочем, достижение заявленной Маском цели будет зависеть от того, насколько быстро SpaceX сможет строить новые объекты, устанавливать оборудование и обеспечивать их электроэнергией. 

Сети и серверыSpaceXxAIИсточники:Toms HardwareSemiAnalysis

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