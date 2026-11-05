Последние публикации были сделаны в феврале 2022 года

После 4,5 лет тишины Toyota Russia возобновила посты в соцсетях ⁠ 1

Официальные аккаунты Toyota Russia впервые за четыре с половиной года вновь начали публиковать сообщения.

Первые записи появились 26 октября в Telegram и «ВКонтакте». После этого представители компании выпустили еще несколько постов и даже стали отвечать на вопросы пользователей в комментариях. Предыдущая активность российских страниц бренда завершилась в феврале 2022 года.

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Подписчики встретили возвращение аккаунтов с энтузиазмом: многие восприняли новые публикации как сигнал о скором возобновлении продаж автомобилей Toyota в России. Однако представители марки не подтвердили такие планы.

Они подчеркнули, что компания продолжает обслуживать российских владельцев машин: дилеры проводят техническое обслуживание и сервисные кампании, а «Тойота Мотор» обеспечивает поставки оригинальных запчастей.

При этом производственных планов в Санкт-Петербурге у Toyota нет. Бывший завод в Шушарах сейчас используется для выпуска премиальных седанов Senat 900.