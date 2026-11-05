На Солнце появилась гигантская корональная дыра в миллион километров: Землю ждут магнитные бури

Одна из крупнейших корональных дыр года может вызвать продолжительные возмущения магнитосферы Земли уже в ближайшие дни

На Солнце обнаружили гигантскую корональную дыру размером около миллиона километров. Она стала одной из крупнейших в этом году и хорошо заметна на снимках, полученных космическими аппаратами 5 ноября. Это огромная область солнечной короны, где значительно снижены температура и плотность плазмы. Из-за этого она практически не излучает свет и выглядит как провал в солнечной поверхности.

Само по себе явление почти не влияет на количество тепла и света, поступающих от Солнца, однако способно существенно изменить космическую погоду. Из корональных дыр плазма свободно уходит в космос, образуя потоки солнечного ветра со скоростью в сотни километров в секунду, иногда достигающей 1000 км/с. При столкновении такого потока с магнитосферой Земли возникают геомагнитные возмущения и магнитные бури.

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Согласно прогнозу, Земля попадет под воздействие быстрого солнечного ветра в ночь с 6 на 7 ноября. Поток может сохранять влияние на планету не менее пяти суток — примерно до середины следующей недели. Наиболее заметные магнитные бури ожидаются в момент его первого столкновения с магнитосферой.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от характеристик плазмы: возможны как несколько дней магнитных бурь, так и отдельные эпизоды возмущений. Полная стабилизация магнитного поля ожидается не раньше 13–14 ноября.