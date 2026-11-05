OpenAI представила GPT-6 Cyber — ИИ с критическим рейтингом кибербезопасности для ограниченного круга пользователей

OpenAI сегодня официально представила мощную нейросеть GPT-6 Cyber, которая специализируется на поиске уязвимостей и создании эксплойтов. Компания уже использовала её для обнаружения сотен ранее неизвестных дыр в Firefox и Linux, а теперь открывает доступ к новинке для избранных специалистов по кибербезопасности.

В собственной системе оценки OpenAI присвоила GPT-6 Cyber категорию Critical — более высокий уровень потенциального киберриска, чем у предыдущей GPT-5.6 Cyber с рейтингом High.

По данным компании, с помощью GPT-6 Cyber исследователи обнаружили 81 ранее неизвестную уязвимость в браузере Firefox. Mozilla признала их серьёзными и начала выпускать исправления. Кроме того, GPT-6 Cyber помогла создать работающие эксплойты для 948 уязвимостей ядра Linux, из которых 588, как утверждает OpenAI, ранее не были известны. Разработчикам также передали информацию о 304 критических проблемах и предлагаемые исправления.

OpenAI рассчитывает, что такие инструменты помогут специалистам находить и устранять слабые места раньше злоумышленников. Однако из-за мощных возможностей модели её распространение будет ограниченным: доступ получат только проверенные участники программы Daybreak Red, занимающиеся авторизованным тестированием безопасности. В ближайшие недели компания планирует расширить круг допущенных специалистов.