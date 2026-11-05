Смартфоны Oppo Reno 17 представят 9 ноября. Reno17 Pro получит компактный экран 6,32 дюйма, батарею 7000 мАч и 200-мегапиксельную камеру

Спустя день после официального анонса линейки Honor 700 состоялся официальный анонс линейки Oppo Reno 17. Сегодня Oppo опубликовала соответствующий тизер и сообщила о премьере 9 ноября.

Впрочем, ключевые подробности о Reno 17 Pro ранее раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, Reno 17 Pro получит плоский экран с диагональю 6,32 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основу аппаратной платформы ляжет SoC MediaTek Dimensity 8550 SUPER, а ёмкость аккумулятора, как ожидается, составит около 7000 мА·ч. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп. В блоке основной камеры ожидаются три датчика — с разрешением 200, 50 и 50 Мп. Инсайдер описывает Reno17 Pro как компактный и лёгкий смартфон с небольшим экраном, ориентированный на мобильную фотографию.

Предзаказы на смартфоны Reno 17, а также умные часы Oppo Watch 5 и планшеты Pad Air 6 открылись 30 октября.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.