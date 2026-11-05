Для хранения данных предусмотрены варианты с eMMC, UFS и microSD

Компьютер размером 65×30 мм, с 16 ГБ ОЗУ и мощным процессором Rockchip, который подходит для ИИ. Представлен OrangePi Zero 3W Ppo ⁠ 2

Компания OrangePi анонсировала одноплатный компьютер Zero 3W Pro, который при размерах всего 65×30 мм предлагает возможности, нетипичные для столь компактных устройств.

В основе новинки лежит процессор Rockchip RK3576, дополненный оперативной памятью LPDDR объемом до 16 ГБ. Для хранения данных предусмотрены варианты с eMMC, UFS и microSD. Также с помощью адаптеров можно подключать накопители через PCIe и SATA.

Источник изображения: ithome // OrangePi

Плата оснащена беспроводными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Среди интерфейсов заявлены Mini HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, USB-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и поддержкой DisplayPort 1.4 Alt, а также 40-контактный GPIO. Предусмотрен отдельный двухконтактный разъем для подключения 5-вольтового ШИМ-вентилятора. При этом проводного сетевого порта RJ-45 у устройства нет.

Производитель отмечает, что встроенные нейронный и видеопроцессор позволяют использовать Zero 3W Pro для локальной обработки ИИ-задач, включая запуск облегченных моделей искусственного интеллекта и декодирование видео.