Не взлетел: спекулянты, скупившие новые iPhone по завышенным ценам, вместо ожидаемой сверхприбыли ушли в минус

Первый складной смартфон Apple поступил в продажу неделю назад, однако попытка перекупщиков заработать на ажиотаже обернулась крупными убытками.

Еще до старта продаж они скупали iPhone Duo по завышенным ценам, рассчитывая на дефицит и возможность перепродажи с большой наценкой, как это происходило с некоторыми предыдущими моделями iPhone. Но спрос оказался ниже ожиданий, а стоимость устройств быстро пошла вниз.

Одной из причин называют проблемы с шарниром складного экрана и недостаточную оптимизацию программного обеспечения. По словам продавцов из цифрового торгового центра в Ханчжоу, сейчас практически все перекупщики, работающие с iPhone Duo и другими складными смартфонами, теряют деньги.

Участники рынка утверждают, что те, кто занимается таким бизнесом в Китае, уже лишились десятков и даже сотен тысяч юаней. Теперь торговцы, которым удается избежать убытков, скорее исключение, чем правило.

Прежняя схема заработка на закупке новинок в первые дни продаж и последующей перепродаже с наценкой постепенно теряет актуальность. Рынок стал гораздо прозрачнее, покупатели быстрее получают информацию о ценах и наличии устройств, поэтому искусственно создавать дефицит становится сложнее. В результате спекулянты, рассчитывающие на быстрый заработок за счет ажиотажа, рискуют не только остаться без прибыли, но и потерять вложенные деньги.