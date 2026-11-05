Не взлетел: спекулянты, скупившие новые iPhone по завышенным ценам, вместо ожидаемой сверхприбыли ушли в минус

Спрос оказался ниже ожиданий, а стоимость устройств быстро пошла вниз

Первый складной смартфон Apple поступил в продажу неделю назад, однако попытка перекупщиков заработать на ажиотаже обернулась крупными убытками.

Еще до старта продаж они скупали iPhone Duo по завышенным ценам, рассчитывая на дефицит и возможность перепродажи с большой наценкой, как это происходило с некоторыми предыдущими моделями iPhone. Но спрос оказался ниже ожиданий, а стоимость устройств быстро пошла вниз.

Одной из причин называют проблемы с шарниром складного экрана и недостаточную оптимизацию программного обеспечения. По словам продавцов из цифрового торгового центра в Ханчжоу, сейчас практически все перекупщики, работающие с iPhone Duo и другими складными смартфонами, теряют деньги.

Не взлетел: спекулянты, скупившие новые iPhone по завышенным ценам, вместо ожидаемой сверхприбыли ушли в минус
Источник изображения: Apple

Участники рынка утверждают, что те, кто занимается таким бизнесом в Китае, уже лишились десятков и даже сотен тысяч юаней. Теперь торговцы, которым удается избежать убытков, скорее исключение, чем правило.

Прежняя схема заработка на закупке новинок в первые дни продаж и последующей перепродаже с наценкой постепенно теряет актуальность. Рынок стал гораздо прозрачнее, покупатели быстрее получают информацию о ценах и наличии устройств, поэтому искусственно создавать дефицит становится сложнее. В результате спекулянты, рассчитывающие на быстрый заработок за счет ажиотажа, рискуют не только остаться без прибыли, но и потерять вложенные деньги.

Мобильные телефоныИсточники:ithome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Россияне выбирают крайности: спрос на дешёвые и премиальные телевизоры растёт, а средний сегмент проседает
Главное
Все новости
4 минуты назадОчень тонкий Huawei с новым экраном. Huawei Mate 80 Air выйдет раньше срока
23 минуты назадРоссияне выбирают крайности: спрос на дешёвые и премиальные телевизоры растёт, а средний сегмент проседает
33 минуты назадНикто ничего не продаёт. ZTE опровергла продажу бизнеса смартфонов и пригрозила СМИ судами
37 минут назадStarlink обеспечит интернетом все самолёты Boeing 787-9 авиакомпании Air Tahiti Nui
41 минуту назад1Сэм Альтман не собирался отбирать оперативную память у пользователей ПК: глава OpenAI объяснил свои слова
42 минуты назад6АвтоВАЗ еще не продал все машины 2024 года выпуска — на них объявлены скидки
58 минут назад1Ни капли воды не пролилось из стаканов при 180 км/ч: индийский поезд Vande Bharat прошел необычный тест на плавность хода
10:133Corsair в центре скандала: компания отменила заказ на ПК с RTX 5090 за $9000, а затем подняла цену на $2400
Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик09:543Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик GSM Arena показала фотографии, сделанные основной камерой и модулем с перископическим телеобъективом
09:482Компьютер размером 65×30 мм, с 16 ГБ ОЗУ и мощным процессором Rockchip, который подходит для ИИ. Представлен OrangePi Zero 3W Ppo
09:44На Солнце появилась гигантская корональная дыра в миллион километров: Землю ждут магнитные бури
После 4,5 лет тишины Toyota Russia возобновила посты в соцсетях09:4118После 4,5 лет тишины Toyota Russia возобновила посты в соцсетях Последние публикации были сделаны в феврале 2022 года
09:341Продажи выросли на 170% по сравнению с предыдущим поколением. Серия Huawei Nova 16 разошлась тиражом более 3 млн смартфонов
09:301Аэропорты на скорости 5G: «МегаФон» подключил Внуково и Кольцово
Глобальный Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую: смартфон получил камеру с технологиями ARRI09:11Глобальный Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую: смартфон получил камеру с технологиями ARRI В GSMArena распаковали флагман в зелёном цвете
09:033Звук из-под подушки, который не разбудит человека рядом. Представлена «сонная» колонка Baseus Sleep SK1
09:00Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии Master Lu
08:56АКБ 8000 мА·ч, камера 200 Мп, 200-кратный зум и зарядка 100 Вт. Представлена глобальная версия Honor Magic 9 Pro Max
08:528Такой же компактный, как iPhone 13 mini, с экраном 5,3 дюйма, съёмной батареей и обновлениями в течение 5 лет. Нетипичный смартфон Enough Phone доступен для заказа
Представлен первый настольный компьютер Huawei без Windows. Всё — от процессора до операционной системы — делают в Китае08:4812Представлен первый настольный компьютер Huawei без Windows. Всё — от процессора до операционной системы — делают в Китае Компьютер получил процессор Kirin X90 и HarmonyOS, а его компоненты не зависят от зарубежных поставщиков
08:452Oppo выпустила ColorOS 17 на Android 17 для смартфона Oppo F35 Pro
08:422Праздники у любителей больших экранов и огромных АКБ: 4 модели смартфонов с 7-дюймовыми дисплеями и батареями свыше 10 000 мА·ч на подходе
Без звонков, SMS и мобильного интернета. Крупнейший оператор Японии столкнулся с масштабным сбоем08:36Без звонков, SMS и мобильного интернета. Крупнейший оператор Японии столкнулся с масштабным сбоем Абоненты NTT Docomo остались без связи
08:32Cемь режимов работы и увеличенная батарея. Представлен массажёр Xiaomi с прогревом с двух сторон и автономностью 110 минут
Спасти не удалось: космический телескоп NASA Swift сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после 22 лет успешной работы08:31Спасти не удалось: космический телескоп NASA Swift сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после 22 лет успешной работы Он отработал в 10 раз больше первоначально запланированного срока
Motorola возрождает Moto One: появилось первое изображение смартфона08:28Motorola возрождает Moto One: появилось первое изображение смартфона Смартфон moto one засветился в базе WPC и Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и беспроводной зарядкой
08:241Необычный смартфон с широким экраном и боковым сканером на подходе. Возможно, его выпустит Xiaomi
08:197-дюймовый смартфон с аккумулятором на 11 000 мА·ч и платформой Dimensity на подходе
08:191Смартфоны Oppo Reno 17 представят 9 ноября. Reno17 Pro получит компактный экран 6,32 дюйма, батарею 7000 мАч и 200-мегапиксельную камеру
08:0814В России начались испытания совершенно нового космического корабля «Орёл» — он сможет развивать вторую космическую скорость (40 300 км/ч)
«В этом году Honor действует по-настоящему жестко». Инсайдер заявил, что Honor 700 станут единственными смартфонами в своем сегменте с мощными платформами Qualcomm 8 серии07:511«В этом году Honor действует по-настоящему жестко». Инсайдер заявил, что Honor 700 станут единственными смартфонами в своем сегменте с мощными платформами Qualcomm 8 серии И уже известно, что это за платформы
04 ноя 23:0212Новейший Boeing 737 MAX 10 только-только сертифицировали, а ирландская Avolon уже оформила заказ на 140 самолетов