Motorola сделала смартфон, который снимает лучше Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Oppo Find X9 Ultra. Motorola Signature 27 занял второе место в рейтинге DxOMark

Лучше Motorola Signature 27 снимает только Huawei Pura 80 Ultra

Специалисты DxOMark оперативно выпустили обзор фотовозможностей смартфона Motorola Signature 27 — модели, представленной сегодня. Камеру смартфона оценили в 173 балла — это второй результат в общем рейтинге, больше баллов (175) только у Huawei Pura 80 Ultra. Позади остались iPhone 18 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra и другие топовые камерофоны.

Motorola сделала смартфон, который снимает лучше Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Oppo Find X9 Ultra. Motorola Signature 27 занял второе место в рейтинге DxOMark
Источник изображения: Motorola

Оценки за фото- и видеосъёмку оказались одинаковыми — по 173 балла. Эксперты отметили сбалансированную работу камер в разных условиях освещения, естественную передачу оттенков кожи и качественную съёмку портретов. При фотографировании групп людей смартфон сохраняет резкость на нескольких лицах одновременно.

Среди других достоинств выделили хорошее качество съёмки с трёхкратным зумом на средних дистанциях, а также уверенную работу камер при слабом освещении. В таких условиях фотографии сохраняют правильную экспозицию и естественные цвета. Отдельно специалисты DxOMark похвалили качество ночной видеосъёмки.

Впрочем, у камеры нашлись и недостатки. На больших дистанциях зум уступает смартфонам с более эффективными телеобъективами: удалённые объекты могут выглядеть менее чёткими. В очень тёмных сценах иногда теряются мелкие детали и снижается точность цветопередачи. Кроме того, движущиеся объекты при слабом освещении могут получаться размытыми как на фотографиях, так и на видео.

Мобильные телефоныMotorolaИсточники:DxOMark

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