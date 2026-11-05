АвтоВАЗ еще не продал все машины 2024 года выпуска — на них объявлены скидки ⁠ 5

АвтоВАЗ сообщил о ноябрьских прямых скидках на свои авто. Акции распространяются преимущественно на машины 2024 и 2025 годов выпуска: в зависимости от модели и комплектации покупатели могут сэкономить от 20 до 290 тыс. рублей.

На седаны Lada Granta Sport и Sportline предусмотрены скидки в размере 50 тыс. рублей для автомобилей 2024 года выпуска и 20 тыс. рублей для машин 2025 года. Скидка на лифтбэки составляет 70 и 40 тыс. рублей соответственно. На внедорожник Lada Niva Sport распространяется скидка 30 тыс. рублей.

На универсалы Lada Largus и Largus Cross, а также фургоны действует скидка 130 тыс. рублей независимо от того, выпущен автомобиль в 2024 или 2025 году. На универсалы и фургоны Lada Largus CNG действует прямая скидка 160 тыс. рублей, при этом цены снижены ещё на 130 тыс. рублей. Таким образом, общий дисконт достигает 290 тыс. рублей.

Скидка на битопливный седан Lada Vesta CNG составляет 160 тыс. рублей, на седан Aura — 100 тыс. рублей. Аналогичная скидка действует на коммерческие автомобили Lada Granta и Niva, которые выпускает предприятие «ВИС-АВТО». В этих случаях акция распространяется на машины 2024 и 2025 годов выпуска.

Продление скидок происходит на фоне ожиданий возможного снижения продаж Lada в четвёртом квартале. Ранее вице-президент АвтоВАЗа допускал такую динамику. В компании также готовятся к сценарию, при котором государственная программа льготного автокредитования не будет возобновлена до конца года.