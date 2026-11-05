Corsair в центре скандала: компания отменила заказ на ПК с RTX 5090 за $9000, а затем подняла цену на $2400 ⁠ 3

Компания Corsair оказалась в центре очередного скандала из-за изменения цен.

Пользователь соцсети X под ником @msuiche рассказал, что заказал игровой компьютер Millennium за 9000 долларов. Система оснащена процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокартой GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объемом 4 ТБ. Доставку обещали с 3 по 5 ноября, однако компания неожиданно отменила заказ.

В уведомлении Corsair указала на возможное несовпадение платежного адреса с адресом доставки либо страной оформления заказа. Покупателю предложили разместить заказ повторно, но обнаружилось неприятное изменение: стоимость аналогичной конфигурации составила 11 400 долларов. Таким образом, цена увеличилась сразу на 2400 долларов.

Это не первый подобный случай с Corsair в 2026 году. Ранее компания уже отменяла заказы на оперативную память, объясняя произошедшее ошибкой в ценообразовании, после чего повышала стоимость продукции. Тогда же сообщалось об отмене заказов на компьютеры.