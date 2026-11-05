Руководитель компании заявил, что выступает за наращивание производства DRAM, а не за ограничение доступности памяти для обычных компьютеров

Сэм Альтман не собирался отбирать оперативную память у пользователей ПК: глава OpenAI объяснил свои слова ⁠ 1

Глава OpenAI Сэм Альтман прокомментировал шумиху вокруг своих высказываний о неэффективном использовании оперативной памяти в домашних компьютерах.

На фоне дефицита DRAM, который усиливается из-за растущего спроса со стороны производителей ИИ-серверов, его слова вызвали критику пользователей. В ответ Альтман заявил, что хочет, чтобы у людей было много оперативной памяти и они могли устанавливать в свои ПК столько модулей, сколько считают нужным.

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По словам руководителя OpenAI, его предыдущие комментарии были вырваны из контекста. Он подчеркнул, что давно выступает за расширение производства чипов памяти, а не за перераспределение существующих запасов в пользу дата-центров.

Поводом для споров стало интервью в подкасте Cheeky Pint, где Альтман назвал неэффективным использование значительной части мировых запасов DRAM в пользовательских компьютерах.