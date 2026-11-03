Смартфоны Honor 700 анонсированы официально

Обещаны новые функции ИИ и флагманские камеры

Honor официально анонсировала совершенно новое поколение своей цифровой линейки — серию Honor 700. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Гуань Хайтао. Внутреннее кодовое название линейки — Flora, в честь древнеримской богини цветов и весны.

Смартфоны Honor 700 анонсированы официально
Источник изображения: ИИ/AnTuTu через Gizmochina

По словам представителя Honor, новая серия должна не только продолжить традиции предыдущих поколений, но и стать отправной точкой для масштабного обновления линейки. Компания намерена сохранить флагманские возможности камер, предложить пользователям новые способы взаимодействия с искусственным интеллектом и развить сильные стороны прежних моделей.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут три смартфона: Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 и Honor 700 Pro. Все три модели сертифицированы 3C в октябре. По данным китайских источников, официальный анонс может состояться уже в ноябре.

Предполагается, что Honor 700 продолжит концепцию с крупным аккумулятором и относительно компактным экраном и тонкой рамкой. Модели серии получат SoC Snapdragon и дополнительный дисплей на задней панели.

В стандартной и Pro-версиях ожидается плоский экран OLED с диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K. Дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма разместят в области блока основной камеры. Он сможет показывать время, погоду и уведомления, управлять воспроизведением музыки, а также служить видоискателем при съёмке селфи на основную камеру.

Разрешение датчика в главном модуле основной камеры составит 200 Мп. В версии Pro к ней добавят модуль с перископным объективом и 50-мегапиксельным сенсором. Максимальная ёмкость аккумулятора может составить 9000 мА·ч. Старшей модели также приписывают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Уже известно, что лицом рекламной кампании Honor 700 серии станет китайская певица и актриса Цзюй Цзинъи.

Мобильные телефоныHonorИсточники:ITHome

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