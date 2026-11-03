От «Билайна» к «Мегафону» в пару нажатий: сменить оператора теперь можно через «Госуслуги» ⁠ 1

Сменить оператора мобильной связи с сохранением номера теперь можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Ранее для переноса номера абонентам приходилось обращаться непосредственно к оператору — через его сайт или салон связи.

Подать заявку можно в личном кабинете на «Госуслугах»: в разделе «Профиль» нужно открыть пункт «Сим-карты», выбрать нужный номер и нажать «Сменить оператора». После заполнения необходимых данных заявление автоматически направят независимому оператору базы перенесённых номеров для проверки.

К сервису подключены «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие компании, работающие с этой базой. Если заявка соответствует условиям переноса, новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и оформления договора. Подписать его можно в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. В частности, некоторые операторы предлагают оформить документы через приложение «Госключ».

После заключения договора абонент получит новую SIM-карту, на которую перенесут прежний номер. Подать заявление также можно через сайт оператора базы перенесённых номеров. На нём доступны сравнение тарифов и информация о качестве покрытия в регионах.