Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Стартовали глобальные продажи RedMagic 12 Pro

В сравнении с китайской версией мощность зарядки стала ниже, а максимальный объем ОЗУ уменьшился с 24 до 16 ГБ

Смартфон RedMagic 12 Pro официально вышел на международный рынок. Глобальная версия сохранила главные особенности китайского RedMagic 12 Pro+: систему жидкостного охлаждения с RGB-подсветкой, экран с частотой обновления 185 Гц и аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч. При этом устройство получило более медленную зарядку, чем китайский вариант.

Емкость аккумулятора стала на 12% больше, чем у предыдущего RedMagic 11 Pro, однако корпус нового смартфона стал тоньше: 8,5 мм против 8,9 мм. Проводная зарядка поддерживает мощность 80 Вт вместо 120 Вт у китайской версии. Также предусмотрены беспроводная и обходная зарядка, позволяющая питать смартфон напрямую от адаптера без постоянного заряда аккумулятора.

RedMagic 12 Pro оснащён экраном OLED BOE X11 с диагональю 6,85 дюйма и частотой обновления 185 Гц. Фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором размещена под дисплеем, ширина рамки экрана всего 0,96 мм. Заявленная пиковая яркость достигает 1900 нит на всей площади панели и 5000 нит на отдельных участках, частота опроса сенсора — 5000 Гц. Под экраном установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с фирменным игровым чипом RedCore R5 и контроллером дисплея G1. Доступны конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, максимальный объем флеш-памяти —1 ТБ. В основной камере два 50-мегапиксельных сенсора. Система AquaCore Cooling System 3.0 объединяет двухконтурное жидкостное охлаждение с RGB-подсветкой, вентилятор со скоростью вращения до 25 500 об/мин, испарительную камеру с увеличенной на 15% эффективной площадью. Новая микропомпа развивает давление до 130 кПа — на 85% больше, чем у предшественника, — при энергопотреблении всего 20 мВт.

Корпус защищён от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Среди других особенностей — сенсорные игровые триггеры с частотой опроса 520 Гц, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, ИК-излучатель, NFC, Wi-Fi 7 и USB 3.2 Gen 2. Смартфон работает под управлением RedMagic OS 12 на базе Android 17 и с интегрированным ИИ Gemini, поддерживается эмуляция компьютерных игр и доступ к Steam через игровой центр X-Gravity.

Международная версия доступна в двух вариантах оформления: чёрном Nightfreeze и серебристом Subzero. В Европе цены начинаются с 900 евро за версию 12/256 ГБ. Конфигурация 16/512 ГБ стоит 1000 евро, 16 ГБ/1 ТБ — 1200 евро.

Для сравнения, прошлогодний RedMagic 11 Pro стартовал с 700 евро. Таким образом, базовая цена новинки выросла на 200 евро, а максимальный объём оперативной памяти уменьшился с 24 до 16 ГБ.

Продажа специальных ваучеров раннего доступа начнётся 12 ноября и продлится до 17 ноября. Их владельцы смогут оформить заказ уже 17 ноября и получить в подарок зарядное устройство на 80 Вт и фирменный аксессуар. Открытые продажи стартуют 18 ноября в официальных магазинах RedMagic и у некоторых ретейлеров.