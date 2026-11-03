Samsung впервые за 31 год стала лидером рынка смартфонов Африки

Во II квартале поставки компании выросли на 34,8% вопреки общему спаду

Samsung впервые с момента выхода на африканский рынок в 1995 году заняла первое место по продажам смартфонов в регионе.

Согласно данным TechInsights, в I квартале 2026 года компания уже лидировала по выручке, а во II квартале смогла возглавить рынок одновременно по доходам и количеству отгруженных устройств. При этом весь африканский рынок за этот период сократился на 16,6% в годовом выражении, тогда как поставки Samsung, напротив, увеличились на 34,8%.

Samsung впервые за 31 год стала лидером рынка смартфонов Африки
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По итогам 2026 года Samsung может получить 34,5% выручки африканского рынка и занять 38,7% в общем объёме поставок. Доля компании по количеству проданных устройств заметно увеличивается: с 22,4% в 2024 году она выросла до 26,5% в 2025-м, а теперь может достичь 38,7%. Таким образом, за 2 года показатель способен прибавить 16,3 процентного пункта.

Укреплению позиций бренда способствует и его популярность: в исследовании Brand Africa 100 за 2026 год Samsung заняла третье место среди наиболее предпочитаемых потребителями марок континента, уступив Nike и Adidas, но став лидером среди производителей смартфонов.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:mydrivers

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