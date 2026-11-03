«Очень небольшой процент» iPhone Duo был возвращен из-за проблем с дисплеем. Apple не знает, когда сможет удовлетворить спрос ⁠ 4

В интервью Reuters глава Apple Джон Тернус высказался по поводу трещин на экранах iPhone Duo Тернус: проблема существует, но затрагивает очень небольшое количество устройств.

Тернус сообщил агентству Reuters , что «очень небольшой процент» iPhone Duo был возвращен из-за проблем с дисплеем. Apple заменяет эти устройства новыми моделями.

Он признал, что компания пока не может назвать сроки устранения дефицита iPhone Duo. По его словам, производство наращивается успешно, а Apple делает всё возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить смартфонами максимальное число покупателей. Тем не менее предсказать момент, когда предложение сравняется со спросом, сейчас невозможно.

В сети обсуждают необычную рекламную акцию Samsung: на улицах заметили грузовой автомобиль компании, который выглядит как насмешка над проблемами с дисплеем нового складного смартфона Apple iPhone Duo. На нем отображаются те же изображения, которые ранее Samsung публиковала у себя на страничках в соцсетях.