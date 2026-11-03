Rocket Lab выполнила 99-й запуск, выведя на орбиту японский спутник радиолокационного наблюдения Земли

Аппарат компании iQPS отделился от ракеты Electron на высоте 575 км. Это уже десятый запуск Rocket Lab для японского заказчика, который создаёт группировку из 36 спутников

2 ноября ракета Electron компании Rocket Lab стартовала с космодрома в Новой Зеландии и успешно вывела на орбиту японский спутник дистанционного зондирования Земли. Аппарат разработан компанией iQPS и оснащён радаром с синтезированной апертурой (SAR). Он отделился от второй ступени на высоте 575 км примерно через 56 минут после старта.

Миссия получила название The Sea God Surveys. Для Rocket Lab она стала 99-й в истории компании и 90-й для двухступенчатой ракеты Electron. Остальные девять запусков пришлись на HASTE — суборбитальную версию Electron, предназначенную для испытаний технологий в условиях гиперзвукового полёта.

Источник изображения: Rocket Lab

Это уже десятый запуск Rocket Lab для iQPS. Японская компания формирует группировку из 36 спутников с радарами SAR на низкой околоземной орбите. Такие аппараты отличаются от спутников оптического наблюдения тем, что могут получать изображения поверхности Земли независимо от освещённости и сквозь облачный покров.

Для Electron этот полёт стал 17-м запуском с начала 2026 года. Ракета высотой 18 м предназначена для выведения небольших спутников и позволяет заказчикам получать отдельные запуски без необходимости делить место на борту более тяжёлых носителей.