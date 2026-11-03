Российские дирижабли будут строить по ГОСТу ⁠ 2

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, устанавливающий общие технические требования к дирижаблям. Документ вступит в силу 1 февраля 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Стандарт распространяется на сами дирижабли, их составные части и наземную инфраструктуру, необходимую для их эксплуатации. Он устанавливает общие технические условия для аппаратов различного назначения — мягкой, полумягкой, полужёсткой и жёсткой конструкции.

При этом документ не охватывает гибридные дирижабли, выполненные по схемам вертостата или планостата.