Семь популярных моделей смартфонов Redmi и Poco не получат HyperOS 4

Важное обновление обойдет стороной Redmi Note 13 Pro, Redmi K60 Pro, Poco X6 5G и Poco M6 Pro 4G

Судя по опубликованному сегодня Xiaomi плану по обновлению смартфонов до HyperOS 4, компания пересмотрела график поддержки некоторых моделей. Как сообщает Ximitime, ранее новая прошивка на базе Android 16 планировалась для ряда смартфонов Redmi и Poco, однако теперь эти устройства, по всей видимости, исключили из списка получателей важного обновления.

Семь популярных моделей смартфонов Redmi и Poco не получат HyperOS 4
Источник изображения: Ximitime

HyperOS 4 на базе Android 16 не должны получить следующие модели:

Redmi K60 Pro;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi K70 Pro;

Poco X6 5G;

Redmi Note 13 Pro;

Poco M6 Pro 4G;

Redmi Note 13 Pro 4G.

Таким образом, владельцам перечисленных смартфонов, вероятно, не стоит рассчитывать на переход на Android 16 вместе с HyperOS 4. Впрочем, отсутствие крупного обновления не означает полного прекращения программной поддержки: устройства могут продолжить получать исправления безопасности и другие технические обновления.

Мобильные телефоныRedmiPocoИсточники:Ximitime

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