Microsoft раскрыла названия будущих процессоров AMD и Intel и разделила все существующие ПК на четыре уровня

Компания Microsoft, похоже, раскрыла официальные названия процессоров AMD и Intel следующего поколения раньше самих производителей. Сделала она это в рамках своей дорожной карты развития Windows.

Речь только о мобильных линейках CPU. В частности, следующее поколение мобильных APU AMD будет называться Ryzen AI 500, а у Intel это будут Core Ultra Series 4. Всё это вполне логично, но всё же ситуация занятная.

Также Microsoft упоминает Intel Core Ultra Next и Snapdragon Next, но тут понятно, что это просто названия-заглушки для поколений, которые выйдут после следующего.

Кроме того, на одном из слайдов можно было видеть разделение ПК на четыре уровня в зависимости от их возможностей, причём, что важно, именно в области локального искусственного интеллекта, а не в целом.

К нулевому уровню компания относит базовые ПК с 8 ГБ ОЗУ. Напомним, Microsoft как раз улучшила работу Windows 11 на системах с таким объёмом памяти. К первому уровню относятся системы категории Copilot+ PC, то есть с достаточно производительным NPU. Также они должны быть оснащены ОЗУ объёмом от 16 до 64 ГБ.

Уровень 2 — это ПК, которые компания называет Builder PC. Они оснащены 128 ГБ ОЗУ и более. Ну а третий класс, который является самым старшим, это попросту суперкомьютеры.

Отдельно отменим, что, согласно этой классификации, абсолютное большинство современных настольных компьютеров не относятся ни к одному из уровней. У них более 8, но менее 128 ГБ ОЗУ, но при этом нет NPU, чтобы соответствовать уровню 2.