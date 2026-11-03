Пора экономить токены: OpenAI объединит лимиты ChatGPT и Codex

Интенсивная работа с кодом будет сокращать запас для запросов к нейросети

Компания OpenAI объявила об изменении системы лимитов использования ChatGPT и Codex. С декабря подписчики тарифов Plus, Pro и Business будут расходовать общий лимит при работе с обоими инструментами. Ранее для них действовали отдельные ограничения.

Расход будет рассчитываться в токенах — единицах информации, которые нейросеть обрабатывает и генерирует. Объём затрат зависит от выбранной модели и сложности задачи: продвинутые модели и длительные агентные операции потребляют больше ресурсов. Таким образом, интенсивная работа с кодом в Codex сократит доступный запас для сложных запросов в ChatGPT, и наоборот.

Исключение составит режим «Быстрый» (Instant): обычные диалоги с его использованием не будут учитываться в общем лимите. По оценке OpenAI, большинство пользователей не должны столкнуться с необходимостью чаще ждать обновления доступного объёма.

При этом компания пока не уточнила размер лимитов для каждого тарифа, периодичность их сброса и затронут ли изменения пользователей Free и Go. Если лимит закончится, можно будет дождаться его обновления, перейти на более дорогую подписку или приобрести дополнительные кредиты.

Проверить остаток общего лимита и время его обновления после перехода можно будет в разделе «Настройки» => «Использование». Нововведение связано с интеграцией агентных возможностей режима Work в основной интерфейс ChatGPT.