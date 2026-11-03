Роверы Яндекса разогнались благодаря ИИ: скорость выросла почти в полтора раза

Нейросеть обучалась в виртуальной среде более 20 тыс. лет

Яндекс увеличил среднюю скорость своих роверов почти на 40% за пять месяцев — с 3,5 до 5 км/ч. Этого удалось добиться благодаря новой модели искусственного интеллекта, которая отвечает за планирование движения роботов и помогает им точнее оценивать дорожную обстановку.

Роверы Яндекса разогнались благодаря ИИ: скорость выросла почти в полтора раза
Источник изображения: Яндекс

ИИ обучают в виртуальной среде методом обучения с подкреплением. Совокупное время тренировок моделей превысило 20 тыс. лет. Одновременно в симуляции работают более 6 тыс. виртуальных роверов, которые отрабатывают в том числе редкие и сложные ситуации, трудно воспроизводимые в реальных условиях. За час такой работы роботы получают опыт, сопоставимый примерно со 140 днями поездок по улицам.

На реальных маршрутах движение контролируют дополнительные системы безопасности. Лидар распознаёт препятствия и заранее ограничивает скорость, а ультразвуковые датчики позволяют экстренно остановить робота, если помеха появляется слишком близко.

На ИИ-планировщик весь флот роверов перешёл в мае 2026 года. Ранее роботы следовали заранее заданным алгоритмам и в незнакомых ситуациях предпочитали замедляться или останавливаться. Теперь они могут гибче реагировать на обстановку: снижать скорость перед препятствиями и ускоряться на свободных участках, не создавая помех другим участникам движения.

Искусственный интеллектЯндексЯндексаРоссияИсточники:Яндекс

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