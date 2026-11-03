Первый энергоблок АЭС «Аккую» прошёл международную проверку перед запуском

Специалисты из шести стран провели двухнедельную проверку строящейся в Турции станции

На турецкой АЭС «Аккую», которую строит «Росатом», завершилась предпусковая партнёрская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). Международная команда оценила готовность первого энергоблока к запуску и последующей эксплуатации.

Первый энергоблок АЭС «Аккую» прошёл международную проверку перед запуском
Источник изображения: Akkuyu Nuclear/Росатом

Основной этап проверки продолжался две недели. В нём участвовали 17 специалистов из Беларуси, Болгарии, Китая, России, Словакии и США. Эксперты изучали техническую документацию, проверяли состояние оборудования, наблюдали за работой сотрудников и оценивали организацию производственных процессов. В частности, внимание уделили техническому обслуживанию, подготовке персонала, радиационной и пожарной безопасности, а также противоаварийной готовности.

По итогам проверки специалисты выделили пять сильных сторон проекта. Среди них — система подготовки турецких инженеров, актуализация полномасштабного тренажёра в соответствии с изменениями на энергоблоке и цифровой контроль соответствия оборудования проектной документации. Также эксперты положительно оценили решения в области химической подготовки воды и многоуровневую защиту площадки от природных пожаров.

Отдельно отмечена открытость коллектива станции: по критериям ВАО АЭС её уровень составил 95%. Среди преимуществ также назвали атмосферу взаимного уважения между сотрудниками.

На момент проверки на первом энергоблоке завершился очередной этап гидравлических испытаний. По итогам работы международная команда передала руководству станции рекомендации, которые станут основой для корректирующих мероприятий и дальнейшего совершенствования производственных процессов.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. Проект предусматривает строительство четырёх энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого составит 1200 МВт.

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