iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний
В CNET проверяют ресурс шарнира с помощью собственной автоматизированной установки
Лаборатория CNET продолжает проверять прочность первого складного смартфона Apple — iPhone Duo стоимостью 2000 долларов.
Для испытаний специалисты разработали специальную установку Fold-a-Phone, которая автоматически раскрывает и складывает устройство примерно 900 раз в час. Ко 2 ноября счётчик превысил 215 000 циклов. Смартфон приобрели более недели назад, и всё это время он практически непрерывно проходит проверку на износ механизма.
По словам руководителя лаборатории Мэттью Мюррея, пока специалисты не обнаружили повреждений шарнира или экранов. Складка на внутреннем дисплее также не стала заметнее по сравнению с состоянием устройства сразу после распаковки. Испытания проводят инженеры и эксперты по тестированию, которые наблюдают за работой конструкции и оценивают её состояние после многократных циклов. Такой подход позволяет изучить нагрузки на шарнир и магнитные элементы, удерживающие половинки смартфона в закрытом положении.
Apple не раскрывала официальных данных о расчётном ресурсе складного механизма iPhone Duo, поэтому испытания CNET должны помочь оценить его долговечность на практике.