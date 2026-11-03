iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний

Лаборатория CNET продолжает проверять прочность первого складного смартфона Apple — iPhone Duo стоимостью 2000 долларов.

Для испытаний специалисты разработали специальную установку Fold-a-Phone, которая автоматически раскрывает и складывает устройство примерно 900 раз в час. Ко 2 ноября счётчик превысил 215 000 циклов. Смартфон приобрели более недели назад, и всё это время он практически непрерывно проходит проверку на износ механизма.

Источник изображения: YouTube // CNET

По словам руководителя лаборатории Мэттью Мюррея, пока специалисты не обнаружили повреждений шарнира или экранов. Складка на внутреннем дисплее также не стала заметнее по сравнению с состоянием устройства сразу после распаковки. Испытания проводят инженеры и эксперты по тестированию, которые наблюдают за работой конструкции и оценивают её состояние после многократных циклов. Такой подход позволяет изучить нагрузки на шарнир и магнитные элементы, удерживающие половинки смартфона в закрытом положении.

Apple не раскрывала официальных данных о расчётном ресурсе складного механизма iPhone Duo, поэтому испытания CNET должны помочь оценить его долговечность на практике.