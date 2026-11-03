1000 кг и 1 кВт для экспериментов на орбите. SpaceX запустила сайт Starfall ⁠ 1

SpaceX представила новый сайт проекта Starfall, предназначенного для организации регулярных и относительно недорогих экспериментов в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите.

Платформа рассчитана на научные исследования, испытания оборудования и производство продукции, для которого важны невесомость и космический вакуум. Грузоподъёмность Starfall составляет до 1000 кг, а доступная мощность для полезной нагрузки достигает 1 кВт. Для обмена данными предусмотрен Ethernet, а связь с Землёй обеспечивается через сеть Starlink в непрерывном режиме.

Продолжительность миссии можно адаптировать под требования конкретного эксперимента. SpaceX рассчитывает использовать платформу для биомедицинских разработок, включая создание новых биоматериалов, медицинских имплантатов, органоидов из стволовых клеток и тканей для последующей замены повреждённых. Отдельное направление — фармацевтические исследования. В условиях микрогравитации можно выращивать более однородные кристаллы белков и лекарственных соединений, что потенциально поможет ускорить разработку новых препаратов.

Ещё одной областью применения компания называет материаловедение. Космическая среда с практически отсутствующей гравитацией и доступом к вакууму может использоваться для производства перспективных материалов и полупроводников.