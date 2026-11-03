Новый флагманский смартфон получит компактный и яркий экран BOE с LTPO
Для смартфона тестируют 6,39-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K
Инсайдер Digital Chat Station сообщил о подготовке нового флагманского смартфона.
По его данным, устройство получило дисплей BOE диагональю 6,39 дюйма, разрешением 1,5K и плоской конструкцией с закруглением 2.5D по краям стекла. Панель построена по технологии 8T LTPO, а её производство предусматривает применение LIPO — технологии сверхузкой рамки за счёт особой компоновки элементов.
Также для экрана заявлена поддержка цветового пространства BT.2020 и повышенная яркость, однако конкретные значения пока не раскрываются. Отдельно источник упомянул возможность использования двухслойной OLED-панели.
Инсайдер не назвал производителя и модель смартфона, поэтому привязать разработку к определённой линейке пока нельзя.