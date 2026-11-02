Zotac представила мини-ПК с пассивным охлаждением и современными процессорами Intel Core Series 3

Компания Zotac выпустила сразу три новых мини-ПК, основанных на процессорах Intel Core Series 3, то есть Wildcat Lake. При этом все модели имеют пассивное охлаждение.

Новинки называются CI431 nano, CI451 nano и CI471 nano. Все три внешне идентичны и имеют габариты 204 × 129 × 68 мм. Фактически это одна и та же модель, но с немного разными параметрами. Младшая получила пятиядерный Core 3 304, у средней это шестиядерный Core 5 320, а старшая оснащена топовым Core 7 350, но у него ровно те же шесть ядер, только частота чуть выше.

Новые ПК поддерживают до 64 ГБ ОЗУ, есть место для одного SSD. Также можно выделить два порта Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Gen 2, три порта USB 2.0 и Ethernet 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.