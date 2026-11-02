Процессоры AMD Grimlock выйдут в 2029 году с архитектурами Zen 7 и RDNA 5+ в основе ⁠ 1

AMD пока не выпустила ни одного GPU на архитектуре RDNA 5, но уже сейчас стало известно, что за ней последует не RDNA 6, а RDNA 5+. Возможно, она будет также называться RDNA 5.5, так как мы уже имели пример в виде RDNA 3.5.

Инсайдер Kepler_L2 сообщает, что RDNA 5+ дебютирует в виде iGPU в процессорах AMD Grimlock. Дискретных GPU на этой архитектуре мы, вероятно, не увидим.

Grimlock будут представлять собой гибридные процессоры на архитектуре Zen 7 и выйдут они ориентировочно только в 2029 году. К слову, RDNA 5+ может стать альтернативой RDNA 5 для большинства производителей, если недавние данные об условной эксклюзивности последней для Sony окажутся верными.