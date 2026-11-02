Уже с 2027 года

Starbucks хочет использовать ИИ для более эффективного и быстрого обслуживания клиентов ⁠ 2

Компания Starbucks хочет использовать ИИ для более эффективного обслуживания клиентов в своих кофейнях. Это стало известно из очередного финансового отчёта сети.

В частности, компания собирается изучить возможности ИИ, которые позволят распознавать постоянных клиентов по прибытии, показывать им персонализированные цифровые меню и упростить оплату.

Уже в следующем году компания начнёт внедрять ИИ на кассах, чтобы помочь сотрудникам вводить заказы более точно и эффективно. Также ИИ планируют внедрить в фирменное приложение, что позволит осуществлять заказы в диалоговом окне и агентском режиме.