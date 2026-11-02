Современный северокорейский смартфон Madusan показали вживую

В соцсети X опубликовали видео, на котором демонстрируется работа складного смартфона северокорейского бренда Madusan. Устройство раскрывают, показывая большой внутренний экран с датой на корейском языке.

На задней панели расположены 3 камеры. Ранее NK TechLab сообщал о модели Madusan 2222 — предположительно, первом доступном в КНДР складном смартфоне книжного формата, созданном на основе Honor Magic V2 RSR. Однако пока неизвестно, именно ли этот аппарат попал на видео.

По данным NK TechLab, северокорейские смартфоны работают под управлением модифицированной версии Android под названием DPRK OS. Они не поддерживают иностранные SIM-карты и обычное подключение к Wi-Fi: настройки беспроводных сетей ограничены, а доступ к государственной сети Mirae осуществляется через специальное приложение. При этом местная мобильная сеть Kangsong уже использует 4G. В одном из материалов о Madusan 2222 также фигурировала цена 2000 без указания валюты. Эксперты NK TechLab предположили, что речь идёт о долларах США.

Madusan выпускает складные устройства как минимум с 2024 года: модель вертикального формата 1005 оказалась основана на китайском Doogee V Flip Pro.

Сегодня на рынке появляется и другая местная марка — Phurunhanal, представившая аппарат Phurunhanal 2026 на Пхеньянской осенней международной выставке товаров, открывшейся 26 октября. Подобные устройства уже замечали у представителей руководства страны, но теперь они появляются и в ассортименте техники для состоятельных жителей КНДР.