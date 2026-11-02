Современный северокорейский смартфон Madusan показали вживую

На задней панели расположены 3 камеры

В соцсети X опубликовали видео, на котором демонстрируется работа складного смартфона северокорейского бренда Madusan. Устройство раскрывают, показывая большой внутренний экран с датой на корейском языке.

На задней панели расположены 3 камеры. Ранее NK TechLab сообщал о модели Madusan 2222 — предположительно, первом доступном в КНДР складном смартфоне книжного формата, созданном на основе Honor Magic V2 RSR. Однако пока неизвестно, именно ли этот аппарат попал на видео.

Современный северокорейский смартфон Madusan показали вживую
Источник изображения: JustCherry__

По данным NK TechLab, северокорейские смартфоны работают под управлением модифицированной версии Android под названием DPRK OS. Они не поддерживают иностранные SIM-карты и обычное подключение к Wi-Fi: настройки беспроводных сетей ограничены, а доступ к государственной сети Mirae осуществляется через специальное приложение. При этом местная мобильная сеть Kangsong уже использует 4G. В одном из материалов о Madusan 2222 также фигурировала цена 2000 без указания валюты. Эксперты NK TechLab предположили, что речь идёт о долларах США.

Madusan выпускает складные устройства как минимум с 2024 года: модель вертикального формата 1005 оказалась основана на китайском Doogee V Flip Pro.

Сегодня на рынке появляется и другая местная марка — Phurunhanal, представившая аппарат Phurunhanal 2026 на Пхеньянской осенней международной выставке товаров, открывшейся 26 октября. Подобные устройства уже замечали у представителей руководства страны, но теперь они появляются и в ассортименте техники для состоятельных жителей КНДР.

Мобильные телефоныИсточники:smhn.infoJustCherry__

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