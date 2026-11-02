GeForce RTX 3060 снова чемпион. Свежая статистика Steam ставит RTX 5070 на второе место

В прошлом месяце статистику Steam возглавила GeForce RTX 5070, но, как мы и предполагали, это было результатом ошибки. Теперь данные скорректированы, и на первое место вернулась RTX 3060.

Она занимает 3,99%, что близко к значениям последних месяцев. Правда, RTX 5070 опустилась лишь на второе место с долей 3,93%. Будет ли ещё какая-то коррекция в следующем месяце, неясно, но очень вероятно, что нет, так как по итогам августа эта карта уже занимала 3,89%. Таким образом, ей нужна всего несколько сотых процентного пункта, чтобы всё же возглавить рейтинг. В любом случае, даже текущий результат крайне нетипичный.

Замыкает тройку лидеров RTX 4060 Laptop с долей 3,75%. В целом сейчас первые шесть мест не выделяются каким-то существенным отрывом друг от друга.

Самой популярной картой у AMD остаётся RX 9070 XT с долей 1,65%. К слову, у RTX 5070 Ti, которая является прямым конкурентом флагману AMD, показатель составляет 2%. То есть карту Nvidia, несмотря на «хайп», покупают в среднем лишь на 20% чаще. В целом доля Nvidia относительно предыдущего месяца упала с 76% до 72,9%, AMD нарастила долю с 16,7% до 18,7%, а доля Intel выросла с 7% до 7,9%.

После корректировки самым популярным объёмом ОЗУ снова стали 16 ГБ, а у видеокарт речь о 8 ГБ