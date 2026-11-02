Робопёс начал проверять качество ремонта «Ласточек»

РЖД тестируют его в депо Подмосковная

«Российские железные дороги» (РЖД) начали тестировать робопса в депо Подмосковная, сообщает пресс-служба холдинга. Робопёс на базе искусственного интеллекта оснащён видеокамерами и лидарами. Он умеет ориентироваться в пространстве и преодолевать препятствия.

Робопёс начал проверять качество ремонта «Ласточек»
Источник изображения: © ТАСС

В РЖД рассказали, что биоморфный робот может работать как автономно, так и с помощью дистанционного управления. Робопса планируют использовать для контроля качества ремонта локомотивов и грузовых вагонов, а также для диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры. Сейчас проверяют, насколько качественно робот сможет контролировать ремонт «Ласточек».

Ранее мы писали о том, что РЖД начали использовать трёх робособак. В холдинге изучали возможность их работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги.

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