Робопёс начал проверять качество ремонта «Ласточек»

«Российские железные дороги» (РЖД) начали тестировать робопса в депо Подмосковная, сообщает пресс-служба холдинга. Робопёс на базе искусственного интеллекта оснащён видеокамерами и лидарами. Он умеет ориентироваться в пространстве и преодолевать препятствия.

В РЖД рассказали, что биоморфный робот может работать как автономно, так и с помощью дистанционного управления. Робопса планируют использовать для контроля качества ремонта локомотивов и грузовых вагонов, а также для диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры. Сейчас проверяют, насколько качественно робот сможет контролировать ремонт «Ласточек».

Ранее мы писали о том, что РЖД начали использовать трёх робособак. В холдинге изучали возможность их работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги.