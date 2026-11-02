Вот уж действительно «лайнер мечты». На двигателях Boeing 787 Dreamliner обнаружили трещины в лопатках турбин уже после тысячи полётов ⁠ 3

В двигателях GE Aerospace для Boeing 787 Dreamliner обнаружили дефект, который может проявиться уже после тысячи полётов. Лопатки турбины высокого давления покрываются трещинами из-за перегрева и механических нагрузок.

О проблеме рассказал китайский инженер Ся Сяофэн в исследовании, опубликованном в журнале Aviation Maintenance & Engineering. Дефект затрагивает двигатели GEnx с лопатками конфигураций Phase 2 и Phase 2+. В металле возникают радиальные трещины между отверстиями системы охлаждения. Со временем они могут увеличиваться и соединяться, приводя к отделению фрагментов лопатки.

По данным исследования, к августу 2025 года около 417 двигателей GEnx — примерно 15% мирового парка — продолжали работать с такими лопатками. В одном из авиапарков дефекты стали причиной пяти снятий двигателей. В отдельном случае повреждение обнаружили при эндоскопической проверке после 1818 полётных циклов. Несмотря на рекомендацию снять двигатель в течение следующих десяти полётов, самолёт выполнил ещё 12 циклов, после чего силовую установку заменили.

GE изменила рекомендации по обслуживанию: при незначительной потере материала теперь допускаются повторные проверки через каждые 100–250 полётных циклов вместо обязательного немедленного снятия двигателя. При этом исследование указывает и на другие неисправности — разрушение теплозащитного покрытия и трещины в основании лопаток, которые также приводили к снятию двигателей.

Ся Сяофэн рекомендует сокращать интервалы проверок после 2000 полётных циклов и постоянно контролировать вибрацию двигателей и температуру выхлопных газов. Для авиакомпаний это означает дополнительные расходы и более сложное планирование обслуживания.