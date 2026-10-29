Это новый премиум-флагман Samsung — представлен Samsung W27

Samsung сегодня представила смартфон W27, созданный на базе Galaxy Z Fold 8 Ultra. Устройство доступно в двух конфигурациях: 16/512 ГБ за $2850 и 16 ГБ/1 ТБ за $3300.

Одной из особенностей W27 стала поддержка спутниковой связи Tiantong. После активации услуги пользователям предоставляется год доступа к спутниковым коммуникациям, 300 минут звонков и 100 SMS. В дальнейшем также обещают начислять 200 миллионов «телеком-токенов», однако условия их использования не уточняются.

Смартфон получил корпус с красным и синим вариантами оформления. Рамка, шарнир, блок камер и декоративные кольца вокруг объективов выполнены в золотистом цвете. На задней панели размещён логотип «Heart for the World». По сути, вся премиальность W27 в сравнении с Galaxy Z Fold 8 Ultra как раз и заключается в особенностях внешнего оформления.

W27 построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Внутренний экран Dynamic AMOLED второго поколения имеет диагональ 8 дюймов, внешний — 6,5 дюйма. Обе панели поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц, пиковая яркость — 3000 нит.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная — 50 Мп, а телефотокамера — 10 Мп. Разрешение фронтальных камер на внутреннем и внешнем экранах составляет 10 Мп.

Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч, мощность проводной зарядки — 45 Вт. В числе программных функций — инструменты Galaxy AI, включая мгновенный поиск и синхронный перевод, а также система безопасности Samsung Knox.

Толщина смартфона в сложенном состоянии — 8,9 мм, в разложенном — 4,1 мм, масса — 215 граммов.

Покупателям, зарегистрировавшимся для предварительного бронирования, обещают сервис Samsung Care+ стоимостью $210. Он включает бесплатную замену экрана, замену аккумулятора, а также бесплатное нанесение защитной плёнки.