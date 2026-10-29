В опытном составе будет восемь таких моторов

Для российского водородного поезда создали двигатель мощностью 516 л. с. — он отправился на сертификацию

Компания «ТМХ-электротех», входящая в состав «ТМХ-энергетические решения», передала на сертификационные испытания опытный образец тягового электродвигателя ДТА-380А. Он предназначен для первого российского пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Об этом пишет ТАСС.

Мощность двигателя составляет 380 кВт (516 л.с.). Он преобразует электрическую энергию, вырабатываемую топливными элементами, в механическую энергию, которая приводит в движение колёсные пары поезда. Электропривод будет использовать частотное регулирование.

Для подготовки к серийному производству предприятие провело технологическую подготовку и изготовило 10 опытных двигателей. Восемь из них передали на Тверской вагоностроительный завод для сборки опытного состава.

Разработка пассажирского поезда ведётся в рамках соглашения, подписанного в 2019 году РЖД, ТМХ, «Росатомом» и правительством Сахалинской области. Заявленный запас хода трёхвагонного состава составляет до 435 км на водороде и ещё 40 км при использовании аккумуляторов. Вместимость поезда будет зависеть от конфигурации и составит от 551 до 875 пассажиров.