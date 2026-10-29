Lada Azimut проходит последние проверки перед стартом продаж: АвтоВАЗ протестировал электронику кроссовера

АвтоВАЗ провёл испытания кроссовера Lada Azimut на устойчивость к электромагнитным помехам. Проверки проходили в безэховой камере, где инженеры оценивали работу бортовой электроники под воздействием электромагнитных полей и статических разрядов, а также измеряли электромагнитное излучение самого автомобиля.

Для испытаний использовали лабораторное оборудование и роботизированный комплекс, способный нажимать педали, вращать руль, переключать передачи и управлять кнопками и экраном мультимедийной системы.

По данным АвтоВАЗа, испытания подтвердили устойчивость электронных систем автомобиля к электромагнитным воздействиям. Другие технические результаты проверок компания не уточнила.

Ранее кузов Lada Azimut испытали кислотными дождями.

Напомним, серийное производство lada Azimut стартовало месяц назад. Сначала автомобиль будет предлагаться только с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Коробки передач — 6-ступенчатая механическая и вариатор. Привод у машины только передний. Продажи стартуют к концу текущего года (до конца 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч машин), но цены пока не объявлены. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что стоимость Azimut будет находиться у нижней границы сегмента, а по прогнозу главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, цена базовой версии будет находиться примерно у отметки в 2 млн рублей.