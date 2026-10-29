Без потери качества: ролики в «VK Видео» теперь стартуют в два раза быстрее ⁠ 6

Команда «VK Видео» создала собственный пресет сжатия видеофайлов. Он сокращает размер роликов примерно на 20% без потери качества изображения. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте». Вместе с другими техническими доработками это позволило в два раза быстрее запускать видео в браузере, на смартфонах и планшетах.

Новые параметры сжатия, разработанные инженерами сервиса, точнее стандартных учитывают особенности контента платформы. От них зависят объём файла, качество картинки и скорость обработки. Технология ускоряет подготовку роликов к публикации, сохраняя визуальное качество. В итоге видео стартуют оперативнее и воспроизводятся стабильнее.

Сначала обновлённые настройки применяли только к популярным роликам. Теперь они автоматически подстраиваются под нагрузку. При низкой нагрузке все загружаемые файлы обрабатываются по новым правилам. Во время пиков видео распределяют между обновлёнными и прежними параметрами, чтобы не задерживать публикацию.