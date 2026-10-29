9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и флагманские платформы Qualcomm прошлого поколения. Представлены OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7

Оба — с вентиляторами в системе охлаждения

OnePlus представила смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro. Обе модели получили аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч, экран с частотой обновления до 185 Гц и систему активного охлаждения.

OnePlus Ace 7
OnePlus Ace 7
Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus Ace 7 доступен в четырёх конфигурациях. Версия с 12/256 ГБ стоит 4400 юаней ($620). Вариант 16/256 ГБ оценён в 4900 юаней ($690), 12/512 ГБ — в 5200 юаней ($730), а 16/512 ГБ — в 5700 юаней ($800).

OnePlus Ace 7 Pro предлагается в пяти конфигурациях. Версия 12/256 ГБ стоит 4800 юаней ($675), 16/256 ГБ — 5300 юаней ($745), 12/512 ГБ — 5600 юаней ($790), 16/512 ГБ — 6000 юаней ($845), 16 ГБ/1 ТБ — 7300 юаней ($1030).

Обе модели оснащены плоским экраном OLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. В обычных сценариях частота обновления достигает 165 Гц, в играх может повышаться до 185 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц.

OnePlus Ace 7 Pro
OnePlus Ace 7 Pro
Источник изображения: OnePlus через ITHome

Смартфоны различаются однокристальными системами и камерами. OnePlus Ace 7 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5V, а Ace 7 Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Основная камера у обеих моделей имеет разрешение 200 Мп, в версии Pro она дополнена перископным модулем с 50-мегапиксельным сенсором (оптический зум — 3,5х).

Одной из ключевых особенностей серии стала система активного охлаждения Ice River с двумя воздушными каналами. Один направляет поток воздуха непосредственно на SoC, второй — к задней панели. По заявлению производителя, после часа игры температура в области процессора может снизиться на 10 °C.

У каждой модели стереодинамики, металлическая боковая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Аккумулятор Glacier Battery ёмкостью 9000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. При игре с подключённым зарядным устройством можно использовать обходное питание: энергия поступает непосредственно на смартфон, что помогает уменьшить нагрев и нагрузку на батарею. Оба аппарата работают под управлением ColorOS 17 на Android 17.

Мобильные телефоныQualcommOnePlusИсточники:ITHome

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