Seagate расписала производство жёстких дисков на 2028 год, а некоторые контракты — до 2030 года ⁠ 2

Seagate сообщила, что основная часть производственных мощностей для выпуска жёстких дисков большой ёмкости для дата-центров (nearline-накопителей) на 2028 год уже распределена между заказчиками. При этом соглашения с некоторыми клиентами заключены вплоть до 2030 года. Об этом компания рассказала 27 октября на конференции по итогам первого квартала 2027 финансового года.

Nearline-диски предназначены прежде всего для дата-центров, облачных платформ и корпоративных систем хранения данных. Seagate уточнила, что по контрактам с производством под заказ уже согласованы конфигурации и цены на поставки таких накопителей в следующем году. В ближайшие кварталы компания намерена завершить согласование аналогичных условий для объёмов, зарезервированных на 2028 год.

В Seagate считают, что наращивать плотность записи выгоднее, чем просто расширять выпуск HDD. Компания рассчитывает, что к концу 2026 года на HAMR-диски с термомагнитной записью будет приходиться половина всех поставок nearline-моделей. В свою очередь, накопители Mozaic 4 ёмкостью 4 ТБ на пластину должны составить половину поставок HAMR-дисков.

Следующее поколение технологии — Mozaic 5 с плотностью записи 5 ТБ на пластину — должно перейти к квалификационным поставкам заказчикам к концу 2027 года. Кроме того, Seagate сообщила, что в лабораторных условиях уже достигла плотности 8 ТБ на пластину.