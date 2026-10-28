Студенты «отправились в экспедицию на Марс»

Международные космические игры стартовали 27 октября на полигоне в Сколкове. Первыми условную экспедицию на Марс начали сборные России, Пакистана, Мексики и Узбекистана. Российские и узбекские студенты разместились на станции «Волга», а команды из Мексики и Пакистана — на станции «Ангара». Участникам предстоит провести в изоляции 48 часов, самостоятельно решая инженерные и технологические задачи.

Станции оборудованы оранжереями, где экипажи будут выращивать растения с применением гидропоники и теплиц. Им также предстоит изучать микроорганизмы и отрабатывать способы обеспечения людей продовольствием в условиях автономного поселения. Системы телеметрии позволяют Центру управления полётами в МГТУ имени Баумана дистанционно отслеживать температуру, влажность и давление. Обмен сообщениями между станциями организован с задержкой, имитирующей связь Земли с Марсом.

Источник изображения: ТАСС // Маргарита Мазур

Игры продлятся до 1 ноября, после чего эксперимент продолжат команды из Китая, Индии, Казахстана и Киргизии. Организаторы рассчитывают проверить, насколько люди готовы психологически работать в изоляции и справляться с неблагоприятными условиями. Кроме того, соревнования должны помочь разработать решения для устойчивого функционирования поселений на других планетах, а также дать старт новым образовательным и космическим проектам и технологическим стартапам.