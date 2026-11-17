Также проблемы с Apple Music и Apple Pay

Масштабный сбой сервисов Apple по всему миру: не работают App Store и iCloud ⁠ 11

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе сервисов Apple. Сбои затронули App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay и службы поддержки компании. Наибольшее количество жалоб поступает из США.

По данным мониторингового проекта NetBlocks, неполадки носят международный характер и не связаны с ограничениями доступа к интернету или фильтрацией трафика на уровне отдельных стран.

На странице состояния систем Apple также появились сообщения о сбоях. В частности, компания отмечает проблемы с App Store и Apple Music, а также с авторизацией и входом в iCloud.

Пользователи также жалуются на трудности со входом через Apple ID и использованием Apple Pay. Официального объяснения причин произошедшего пока нет. Неизвестно и то, сколько времени потребуется на восстановление нормальной работы сервисов.

Последнее обновление страницы состояния систем Apple, приведённое в исходных данных, опубликовано в 21:40 по московскому времени.