Спутников над городами уже больше, чем видимых звёзд: исследователи насчитали 710 спутников над небольшим британским городом в каждый момент ночи

Над небольшим городом в Великобритании в любой момент ночи можно насчитать в среднем около 710 спутников. При этом примерно 105 из них отражают солнечный свет и достаточно яркие, чтобы их можно было заметить невооружённым глазом. В некоторых случаях искусственных объектов на небе оказывается больше, чем видимых звёзд. К таким выводам пришли авторы исследования инженерной компании Accu Components. Они проанализировали траектории 15 833 активных спутников, находящихся на низкой околоземной орбите ниже 2000 км. Для расчётов использовались данные мониторинга за 12 и 18 октября, полученные через открытую платформу CelesTrak, которая публикует информацию Космических сил США.

Несмотря на то, что исследователи сосредоточились на Великобритании, высокая плотность спутникового движения характерна для большей части Европы, США и других регионов на широтах от 40 до 50 градусов. Это связано в том числе с орбитами аппаратов Starlink: большинство из них движется вокруг Земли под наклоном около 53 градусов к экватору. В экваториальных районах спутников заметно меньше — примерно 490 в любой момент ночи.

При этом количество видимых объектов сильно меняется в течение суток. В первый час после захода солнца над типичным британским городом могут одновременно находиться около 300 освещённых спутников. К полуночи их число сокращается до менее чем 20, а перед рассветом снова возрастает примерно до 300. Причина в том, что спутники не светятся самостоятельно: их можно увидеть только тогда, когда они отражают солнечный свет на фоне уже тёмного неба.

Для сравнения, над крупными мегаполисами вроде Лондона или Нью-Йорка из-за светового загрязнения в глубокой ночи обычно удаётся разглядеть лишь несколько десятков звёзд. В пригородах и небольших населённых пунктах их количество может достигать нескольких сотен. Чтобы увидеть несколько тысяч звёзд, приходится уезжать подальше от городов — в сельскую местность или горы.

Всего за одну ночь над типичным британским городом проходит более 12 000 разных спутников. Их количество быстро растёт благодаря развитию крупных орбитальных группировок, прежде всего Starlink. Компании планируют вывести на орбиту в ближайшие десятилетия сотни тысяч, а возможно, и миллионы аппаратов.

Такая перспектива беспокоит астрономов. Спутники оставляют световые следы на снимках наземных телескопов и увеличивают общую яркость ночного неба, отражая солнечный свет. Если количество аппаратов продолжит расти нынешними темпами, наблюдения далёких галактик и других тусклых объектов Вселенной могут стать значительно сложнее даже для самых мощных обсерваторий.