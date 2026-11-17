Исследователи из Городского университета Гонконга разработали защитное покрытие для цинковых аккумуляторов, которое увеличивает стабильность их анода в 38 раз: экспериментальная батарея сохраняет около 90% первоначальной ёмкости даже после 350 циклов зарядки и разрядки. Разработка может приблизить создание дешёвых и безопасных аккумуляторов, способных конкурировать с промышленными литиевыми батареями.

Главная проблема цинковых аккумуляторов заключается в быстром разрушении анода. Во время зарядки и разрядки его поверхность постепенно покрывается трещинами и повреждениями, из-за чего аккумулятор теряет ёмкость и быстрее выходит из строя. Ранее учёные не до конца понимали, какие именно процессы приводят к разрушению защитного слоя.

Команда под руководством профессора Чжи Чуньи изучила поверхность анода с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Наблюдения показали, что в процессе работы батареи структура защитной плёнки меняется, в ней образуются глубокие трещины. При этом повышенная концентрация атомов цинка вблизи анода замедляла появление повреждений.

Использовав это наблюдение, исследователи увеличили содержание цинка в защитном покрытии. В результате стабильность анода выросла примерно в 38 раз, практически без ухудшения электрохимических характеристик батареи. Созданный прототип обладает удельной энергоёмкостью около 274 Вт·ч/кг и сохраняет 90% ёмкости после 350 циклов.

Цинковые аккумуляторы рассматриваются как потенциально более дешёвая и безопасная альтернатива литиевым системам, особенно для стационарных промышленных накопителей энергии. Однако пока разработка находится на стадии исследований: для оценки её практической перспективности предстоит проверить долговечность батарей при большем количестве циклов и в условиях реальной эксплуатации.