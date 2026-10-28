На Земле ожидается магнитная буря

На Земле 29–30 октября ожидается новая волна геомагнитных возмущений, которые могут перерасти в магнитную бурю уровня G1.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной станет воздействие потока быстрого солнечного ветра, исходящего из корональной дыры на Солнце. Согласно расчётам, Земля должна войти в этот поток уже 28 октября.

Учёные подчёркивают, что прогноз пока остаётся неопределённым: модели указывают на возможное начало возмущений, но их интенсивность предсказать сложнее. Ожидается, что событие будет относительно слабым, однако геомагнитная активность может достичь минимального уровня магнитных бурь G1. Такой уровень считается слабым по пятиступенчатой шкале космической погоды.

При этом общая солнечная активность сейчас остаётся низкой. По предварительной оценке специалистов, воздействие корональной дыры может стать единственным заметным геомагнитным событием в ближайшие 7–10 суток. Прогноз будет уточняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре и реакции магнитосферы Земли.