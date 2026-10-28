Космическая маршрутка: SpaceX в 26-й раз запустила ракету Falcon 9, общее число запусков в этом году достигло 117 ⁠ 1

SpaceX пополнила орбитальную группировку Starlink ещё 27 спутниками, запустив ракету Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Аппараты миссии Starlink Group 15-16 предназначены для работы на низкой околоземной орбите.

Запуск стал 117-м полётом Falcon 9 в 2026 году, причём около трёх четвертей стартов ракеты в этом году были посвящены развёртыванию спутников собственной сети SpaceX.

Первая ступень с номером B1082 отделилась примерно через 2,5 минуты после старта и направилась к автономной платформе Of Course I Still Love You в Тихом океане. Ускоритель успешно приземлился через 8 минут 23 секунды после запуска. Это был его 26-й полёт в целом и 21-я миссия по выводу спутников Starlink. Ранее ступень использовалась, в частности, в миссиях USSF-62, OneWeb Launch 20, NROL-145 и Transporter-18.

Вторая ступень Falcon 9 повторно включила двигатель примерно через 53 минуты после старта, выполнив трёхсекундный манёвр для выхода на целевую орбиту. После этого началось отделение спутников.

Сеть Starlink насчитывает более 11 000 действующих аппаратов. При этом темпы запусков несколько снизились на фоне переориентации SpaceX на разработку более мощной системы Starship и постепенного изменения программы запусков Falcon 9.